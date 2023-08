Leia a análise e a homilia na íntegra do Papa nos Jerónimos

Veja também:



A encerrar o primeiro dia da sua visita a Portugal, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o Papa Francisco encontrou-se no Mosteiro dos Jerónimos com Bispos, Sacerdotes, Diáconos, Consagradas e Consagrados, Seminaristas e Agentes Pastorais.

Análise da vaticanista Aura Miguel:

Nesta intervenção o Papa Francisco também improvisou e improvisou muitas vezes sobre aspetos da vida religiosa. Ele identificou ou desmonta muitos dos vícios que se vão acumulando. Por exemplo, ele perguntou aos presentes como se reza. Como um “papagaio: blá, blá, blá…” ou “a dormir a sesta” durante a missa. Também contou a história de uma freira que se estava sempre a lamentar. E isso arruina a vida religiosa e faz mal aos que estão à nossa volta, disse o Papa. Francisco também criticou o clericalismo de padres e de leigos.

As palavras de Francisco aos responsáveis da Igreja portuguesa foram muito realistas. Ele conhece bem o cansaço de muitos, o avanço do secularismo, a indiferença de tantos fiéis que deixaram a prática dominical, a desilusão e até aversão, disse o Papa, por causa dos abusos - disse e reconheceu que vivemos tempos difíceis.

Então qual é a opção, o que fazemos, perguntou Francisco? Fica-se no desânimo ou lança-se de novo as redes? Ficamos presos ao passado ou abraçamos o mundo com esperança? O Papa convidou as forças vivas da Igreja em Portugal a fazer três opções.

A primeira é “Faz-te ao largo!”, como arriscou em tempos fazer S. João de Brito, indo até aos confins da Índia sem medo. Como exemplo mais moderno, lembrou a coragem dos jovens que se arriscam a surfar a onda da Nazaré. É isso mesmo que agora é preciso para evangelizar.

A segunda opção é que só é possível fazê-lo juntos e há lugar para todos. Francisco foi buscar uma imagem muito bonita que tem a ver connosco: a imagem da calçada portuguesa, onde basta uma pedra estar desajustada para se perceber que não há equilíbrio.

A terceira opção chama-se “Pescadores de homens”. Ele disse mesmo que é como se fosse uma opção para não deixar que as pessoas se afundem, hoje em dia, com tantas incertezas, pobreza e falta de esperança.

Queremos sonhar a Igreja portuguesa como um porto seguro, disse o Papa Francisco, para quem enfrenta travessias, naufrágios e tempestades da vida.

No final, também em jeito de abraço ao encontro da nossa identidade, pediu a proteção de Nossa Senhora de Fátima, do Anjo de Portugal e de Santo António, que são três grandes pilares da nossa religiosidade e que o Papa hoje valorizou nesta visita histórica aos Jerónimos.

INTERVENÇÃO DO PAPA FRANCISCO

Prezados Irmãos Bispos,

Amados sacerdotes e diáconos, consagradas, consagrados e seminaristas,

Queridos agentes pastorais, irmãos e irmãs, boa tarde!

Estou feliz por me encontrar no meio de vós não só para viver, juntamente com muitos jovens, a Jornada Mundial da Juventude, mas também para partilhar o vosso caminho eclesial com as suas canseiras e esperanças. Agradeço a D. José Ornelas as palavras que me dirigiu; desejo rezar convosco, para – como disse – nos tornarmos, junto com os jovens, ousados em abraçar «o sonho de Deus e encontrar caminhos para uma participação alegre, generosa e transformadora a bem da Igreja e da humanidade».

Mergulhei na beleza do vosso país, terra de passagem entre o passado e o futuro, local de antigas tradições e de grandes mudanças, embelezado por vales viçosos e praias douradas debruçadas sobre o imenso e fascinante oceano, que banha Portugal.

Tudo isto me sugere o ambiente da vocação dos primeiros discípulos, que Jesus chamou nas margens do Mar da Galileia. Quero deter-me sobre esta chamada, que põe em evidência o que acabámos de ouvir na Lectio brevis das Vésperas: o Senhor salvou-nos e chamou-nos não em atenção às nossas obras, mas segundo a sua graça (cf. 2 Tm 1, 9).

O mesmo aconteceu na vida dos primeiros discípulos, quando Jesus, ao passar, “viu dois barcos que se encontravam junto do lago. Os pescadores tinham descido deles e lavavam as redes” (Lc 5, 2). Então Jesus subiu para o barco de Simão e, depois de ter falado às multidões, mudou a vida daqueles pescadores, convidando-os a fazerem-se ao largo e lançarem as redes. Salta aos olhos o contraste: por um lado, os pescadores descem do barco para lavar as redes, ou seja, limpá-las, guardá-las e voltar para casa e, por outro, Jesus sobe para o barco e convida a lançar novamente as redes para a pesca. Sobressaem as diferenças: os discípulos descem, Jesus sobe; os primeiros querem guardar as redes, o Mestre quer que saiam de novo para o mar a fim de pescar.

Em primeiro lugar, temos os pescadores que descem do barco para lavar as redes. Esta é a cena que se apresenta aos olhos de Jesus, e Ele pára ali mesmo. Pouco antes quisera começar a sua pregação na sinagoga de Nazaré, mas os seus conterrâneos expulsaram-No da cidade e tentaram até matá-Lo (cf. Lc 4, 28-30). Então Jesus sai do lugar sagrado e começa a pregar a Palavra no meio da gente, pelas estradas onde labutam dia a dia as mulheres e os homens do seu tempo.