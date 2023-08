JMJ. Primeiro encontro do Papa pode ser acompanhado no Terreiro do Paço

O vice-presidente da Câmara de Lisboa anunciou esta quarta-feira que a Cerimónia do Acolhimento, o primeiro encontro do Papa com os jovens da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), na quinta-feira, pode ser acompanhado a partir do Terreiro do Paço.

"As pessoas vão poder acompanhar também a celebração a partir do Terreiro do Paço (...), onde temos um palco disponível e onde haverá condições para as pessoas puderem também participar no caso de haver um excesso de população ao longo da Avenida da Liberdade e Praça dos Restauradores", disse esta noite Filipe Anacoreta Correia.

A Cerimónia do Acolhimento vai realizar-se na quinta-feira, no Parque Eduardo VII, estimando-se que estejam presentes mais de 300 mil pessoas.

Em conferência de imprensa no Centro de Coordenação de Mobilidade de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia adiantou que o Terreiro do Paço terá capacidade para "umas boas dezenas, senão mesmo mais de uma centena de milhares de pessoas, como já tem acontecido em alguns eventos".

Questionado pelos jornalistas sobre o que é que está a ser preparado para quinta-feira para prevenir a enchente de milhares de pessoas no Parque Eduardo VIII para o primeiro momento de encontro entre o Papa Francisco e os jovens, o autarca diz que a Câmara esta a trabalhar com cenários que "já estavam identificados".

"Sempre soubemos que há um crescendo ao longo da semana. Ontem [terça-feira], seria um dia com grande número de pessoas, mas muito aquém daquilo que será o número de quinta-feira e na sexta-feira, esse número terá um crescimento ainda maior, mais substancial. E sabemos também que o maior aumento será no Parque Tejo. Tudo isso estava planeada".

O autarca acrescenta que a expectativa é preparar com tempo as condições no recinto [do parque Eduardo VIII], acrescendo que hoje haverá trabalhos na Avenida da Liberdade para "fechar o recinto" e para permitir a vistoria do recinto a partir das primeiras horas da manhã [de quinta-feira].

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa entre até ao próximo domingo para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que vai contar com a presença do Papa Francisco.

O Papa chegou a Lisboa esta quinta-feira, cerca das 10h00, e está prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima, no distrito de Leiria, no sábado, dia 5 de agosto.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

Estima-se que, no total, a Jornada tenha um custo a rondar os cerca de 160 milhões de euros.