Estilhaço de bomba da Ucrânia colocado junto a túmulo de Irmã Lúcia

O estilhaço de uma bomba da guerra da Ucrânia foi deixado junto ao túmulo da Irmã Lúcia, numa prece pela paz na Basílica de Nossa Senhora do Rosário.

O momento foi levado a cabo, esta segunda-feira, por Miguel Márquez Calle, superior geral da Ordem dos Carmelitas Descalços.

O estilhaço de bomba de projétil foi-lhe entregue por uma mãe de família, com o pedido para que rezasse pela paz naquele país.

“Desde o princípio da guerra, há um ano e meio, que trago este estilhaço de projétil no meu bolso, que uma mãe de família ucraniana me deu, com a indicação de que rezasse pela paz naquele país. Hoje, ao final da Missa, deixei-o junto ao túmulo de Lúcia, para lhe pedir que alcance a paz na Ucrânia”, explicou o padre Miguel Márquez Calle.

A missa juntou carmelitas jovens que vão participar na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa (JMJ Lisboa 2023).