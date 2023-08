Acolhimento. Na casa da família Patrício, “fala-se de Deus a propósito e a despropósito”

Na mesa do pequeno-almoço há lugar para todos e a refeição começa com uma oração. O pai, Hugo Patrício, ensaia o seu melhor espanhol e pede: “Graças para que as Jornadas corram como Ele quer, e não como nós queremos.” Em coro os jovens peregrinos respondem em oração.

A família Patrício está habituada a casa cheia. Tem quatro filhos e dois cães, mas por estes dias a mesa enche-se ainda mais com sete peregrinos que acolhe no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Seis deles chegaram da Venezuela e outro, um padre, vem do Equador.

Desmancharam o escritório para o transformar em quarto para receber os peregrinos, que se espalham também por outros espaços da casa, por estes dias mais vazia de filhos. Os mais velhos, de 21 e 19 anos, são voluntários na JMJ e por isso estão fora de casa, tal como o terceiro filho, de 14, que presta apoio como escuteiro na paróquia da Parede.

Em casa ficou a mais nova. Sara está entusiasmada por receber tantos peregrinos em casa, embora lamente “não saber falar muito bem espanhol”. A jovem, que tem espalhados pela casa quadros pintados por si, diz-nos que também queria participar na JMJ, mas tem “apenas 11 anos e a JMJ é para maiores de 13”.

Sara está, no entanto, feliz pela experiência que está a viver com estes jovens que tem em casa. “Faz-me um sorriso na cara estar com eles, e poder partilhar as nossas coisas com eles”, conta-nos, antes de se sentar à mesa com o Padre Mauricio, do Equador, a jogar dominó.