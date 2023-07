Magis. Uma semana a preparar a JMJ

A viagem de avião prolongou-se por mais de 17 horas. Daun Pyung chegou a Portugal há uma semana para participar no Magis, o encontro dos jovens da Companhia de Jesus que antecede a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Veio de Seul, na Coreia do Sul.

“Sou bastante próxima da espiritualidade inaciana e isso tem-me ajudado a ser mais consciente sobre Deus e sobre mim. Há muito tempo que desejava estar aqui nesta JMJ”, diz Daun Pyung, contando que veio com um grupo de 30 amigos.

Nos últimos dias, esteve em Portimão para participar numa das experiências proporcionadas pelo Magis – no seu caso, optou pela ecologia. “Pude refletir sobre mim mesma, foi uma grande experiência. Exploramos os rios, o mar, as montanhas, a cidade e rezamos em sítios magníficos”, conta a coreana de 32 anos.

Tal como Daun Pyung, há dois mil jovens provenientes de 82 países que participaram no Magis. O encontro, que começou a 22 de julho, terminou esta segunda-feira, com uma conversa com o geral dos jesuítas, o padre Arturo Sosa, e a celebração da missa.

Durante cerca de uma hora, jovens provenientes de vários países fizeram perguntas ao sacerdote que está à frente da Companhia de Jesus, sobre temas tão diferentes como as redes sociais, a relação com Deus ou a justiça social. “Enquanto a pobreza continuar a aumentar, por muito trabalho que exista, continuará a haver exploração e um trabalho que não é digno da pessoa humana. Isso liga-nos à forma como a Companhia de Jesus entende a sua missão: a fé no Senhor que promove a Justiça social para todos”, respondeu o padre geral a uma das participantes.

Na última semana, no âmbito do Magis, os peregrinos participaram em várias atividades pelo país. “Tivemos cinco tipos de experiências: arte e cultura, fé e espiritualidade, ecologia, peregrinação e serviço. A partir destes temas, [os jovens] puderam integrar-se em comunidades locais”, explica à Renascença o padre Samuel Beirão, coordenador do Magis. “Tivemos em Almeida um grupo de acompanhamento de uma comunidade de pessoas com deficiência e doença mental”, exemplifica.

Depois da semana no Magis, os jovens vão participar na JMJ, que começa na terça-feira, termina domingo e vai contar com a presença do Papa Francisco.