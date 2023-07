JMJ terá um “momento simbólico” contra a Guerra e jovens a falar pela primeira vez nas catequeses para “bispos masterchefs”

Quando D. Américo Aguiar chegou na Ucrânia a meio do mês de Julho, foi convidado a assistir ao funeral de um jovem soldado no Templo Garrison , greco-católico, de Lviv. A despedida do filho do militar morto em combate causou grande impacto emocional no presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude que subsistiria durante os quatro dias da viagem e redundou na reformulação do “momento de surpresa” que se preparava em torno do diálogo entre jovens russos e ucranianos em Lisboa.

Logo na Ucrânia, D. Américo percebeu que esse encontro projetado para Lisboa seria muito difícil. Duas semanas depois, sentado na sede da JMJ, a dois dias do início da Jornada, D.Américo revela um plano alternativo.

“O que vamos fazer, na Jornada propriamente dita, é um sinal com os jovens de países que estão em guerra. Infelizmente, não é só a Ucrânia que está em guerra, há muitos outros países do mundo que estão em guerra. Nós teremos um gesto simbólico com os jovens desses países, para gritarmos como João Paulo II gritava : "Não mais a guerra", avança em entrevista à Renascença, adiantando apenas que vai acontecer num “momento especial” da Jornada. O bispo auxiliar de Lisboa o primeiro grande símbolo da JMJ em relação à Ucrânia já foi dado com esta visita aquele país em guerra.

D. Américo Aguiar confessa que desistiu “definitivamente” de um encontro entre jovens oriundos dos dois países depois da viagem à Ucrânia, mesmo que já tivesse ecos dessas dificuldades antes de partir de Lisboa. “O coração ainda sangra, as feridas estão a cicatrizar e é preciso tempo. Tal como nas nossas famílias, nas nossas relações uns com os outros, quando há uma zanga, quando há um problema, quando há uma dificuldade, é preciso tempo”, explica o bispo que será feito Cardeal no Consistório agendado para 30 de setembro.