JMJ. Fátima recebe milhares de jovens a caminho de Lisboa

Já Abigail Pereira diz que a experiência “está a ser divertida.” “É um momento para renovarmos a nossa fé e para nos conhecermos melhor uns aos outros e para ver o Papa”.

Em casa do Rafael Costa ficaram dois peregrinos espanhóis. O jovem afirmou que o contacto com os espanhóis tem sido muito “especial, porque são pessoas muito simpáticas e humildes”.

De mais longe, de Belém do Pará, no Brasil, veio um grupo de jovens peregrinos. Como muitos outros, iam a entrar no recinto do Santuário de Fátima, quando a Renascença os interpelou.

Cileine Ribeiro disse estar muito entusiasmada porque “é uma devoção muito importante da fé católica e sempre tivemos vontade de conhecer o lugar da aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos”.