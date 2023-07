"Parque Papa Francisco" seria “homenagem certa” ao “culpado da JMJ em Lisboa

O bispo auxiliar de Lisboa acredita que o encontro do Papa com vítimas de abusos “ será um bálsamo” para todos, reconhecendo que a JMJ “serviu de catalisador de algumas coisas” na acção da Igreja portuguesa neste domínio.

À Renascença, D. Américo Aguiar defende que a Jornada é um “desfibrilador” das comunidades católicas portuguesas que não poderão perder de vista os jovens que ajudaram a preparar a organização do evento.

Consegue identificar três particularidades desta Jornada Mundial da Juventude em relação às edições anteriores?

Há uma [característica] muito importante que é totalmente diferenciadora. É a primeira vez que uma Jornada Mundial da Juventude tem peregrinos com idade para serem exclusivamente nativos digitais, nascidos a partir de 1990. Isso implicou da nossa parte alguma mudança naquilo que são as logísticas para os jovens. Tomámos a decisão de , por exemplo, não existirem livros impressos. Tudo é digital, como a aplicação e tantas outras coisas como o acesso à alimentação com QR Code. É uma linguagem totalmente nova para nativos digitais, para uma Jornada completamente virada para as novas gerações, também elas digitais. Isso é muito diferenciador da Jornada de Lisboa.

Outra [particularidade] tem a ver com a sustentabilidade ecológica, naquilo que são as decisões muito alicerçadas nos desafios que o Papa nos coloca na encíclica "Laudato Si". Têm a ver com a utilização do papel, com a utilização de plásticos ou a distribuição da água. Existem muitas decisões que vão "dificultar" o dia-a-dia do peregrino para que ele se converta um bocadinho mais naquilo que são os comportamentos mais amigos do ambiente, no dia-a-dia da Jornada propriamente dita.

Para além das questões do digital e da ecologia há também um reforçar o convite a todos. Se os jovens que se inscreveram na Jornada vierem todos - ainda há dúvida se conseguimos das Maldivas - temos todos os países do mundo representados: da Coreia do Norte, um primeiro peregrino do Butão, de onde nunca tinha vindo ninguém ou de Chipre, que nos enviou a primeira comitiva.

Ou seja, há muitíssimos países que nunca na história das Jornadas tinham participado e se sentiram convidados e acolhidos na Jornada de Lisboa. É o esforço que o Papa nos pediu, de fazer chegar o convite a todos. E isso é também uma marca da Jornada de Lisboa.

Sobre o convite a todos, sentiu-se mal interpretado quando respondeu sobre a necessidade de evangelização e da conversão dos jovens ?

Sim. A pergunta foi feita no contexto da presença de jovens das outras religiões, ou seja, nesta abertura do convite, até encaixando naquilo que o Papa tanto nos fala na "Fratelli Tutti", da fraternidade universal e no que significa de uma presença cada vez mais fortalecida de jovens de outras religiões, de Jornada para Jornada.

Eu respondi que obviamente que não os quero converter, como é óbvio. Isto seria um proselitismo. O que quero é que os jovens testemunhem Cristo Vivo aos outros, mas que também aprendam dos jovens das outras religiões aquilo que é o testemunho da fé deles e que todos juntos nos respeitemos, que nos conheçamos e construamos o mundo em conjunto, como o Papa nos pede.

O ecumenismo e o diálogo inter-religioso, como os Papas nos têm ensinado - e como o Papa Francisco nos ensina pessoalmente e com tanto empenho - não são oportunidades de deve e haver, de conquista de militantes ou conquista de homens e mulheres que, enfim, queremos "roubar" uns aos outros. Significa a presença e a partilha de homens e mulheres que, em espírito e verdade, dão testemunho da sua fé.

Mas não quer trazer de novo para a Igreja jovens que neste momento se colocam no campo de um certo agnosticismo ?

Mas esses não se enquadram nestes que estamos a falar. Nós queremos testemunhar Cristo Vivo. Queremos que os jovens se interroguem, como nas primeiras comunidades alguém dizia, olhando para os cristãos: "vede como eles se amam, porque é que eles são felizes? Porque é que eles são assim?"

O que eu quero é que a Jornada Mundial da Juventude proporcione aos jovens que não conhecem Cristo, que não conhecem a Igreja, que não têm uma transcendência no seu coração - ou que porventura até têm - que se interroguem sobre as razões da nossa alegria.

O nosso querido Papa Bento XVI , quando esteve na missa no Porto [durante a visita a Portugal em 2010] usou uma passagem da Escritura que eu aprecio, onde a certa altura, há uma carta do Pedro que diz: " A Igreja não impõe. A Igreja propõe " Estás disponível para dar testemunho das razões da tua fé, que é uma Pessoa, que é Cristo? Isto é a Jornada Mundial da Juventude.

Desde a primeira hora que o Papa diz que a Jornada é "e-van-ge-li-za-ção". Obviamente ! Agora não é "rachar a cabeça" das pessoas e meter-lhes lá dentro seja o que seja, e convertê-los à força, seja lá o que for. É acolher fraternalmente a todos, dar testemunho da fé. Isto é a evangelização. As conversões, essas acontecem no coração de cada um.