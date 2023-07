JMJ. Papa pede orações para a viagem a Lisboa

O Papa Francisco pediu, este domingo, orações a todos os fiéis para a sua viegam a Lisboa.



No final do Angelus e com muitos jovens presentes na Praça de São Pedro, o Papa recordou a experiência que muitos vivem durante a Jornada Mundial da Juventude.

“Muitos jovens de todos os continentes experimentaram a alegria do encontro com Deus e com os irmãos, guiados pela Virgem Maria que, depois da Anunciação, se levantou e partiu apressadamente”, disse o Santo Padre.

“A Ela, estrela luminosa do caminho cristão, tão venerada em Portugal, confio os peregrinos da JMJ e todos os jovens do mundo."

Nesta intervenção, destaque também para a situação na Ucrânia, “onde a guerra destrói tudo, incluindo o trigo. Isto é uma grave ofensa a Deus porque o trigo é um seu dom para matar a fome da humanidade. E o grito de milhões de irmãos e irmãs que sofrem a fome brada aos céus”, lamentou o Papa.

Francisco acrescentou ainda um veemente pedido aos repensáveis da Rússia: “Faço um apelo aos meus irmãos, as autoridades da Federação Russa para que seja restaurada a iniciativa do Mar negro e os cereais possam ser transportados em segurança."

Três anos depois anos da explosão no porto de Beirute, o Santo Padre aproveitou também para renovas a sua oração pelas vítimas e seus familiares que ainda esperam uma solução de justiça. “Não esqueçamos que o próprio Líbano é uma mensagem”, afirmou