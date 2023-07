JMJ é um "ótimo momento para sensibilização” contra tráfico de pessoas

A diretora da Obra Católica Portuguesa das Migraçoes (OCPM), Eugénia Quaresma, diz que a coincidência de o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas se assinalar em vésperas do arranque da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) será aproveitada para sensibilizar mais jovens.



“Olhando para as datas, coincide e liga muito bem com este domingo, dia 30, em que se celebra o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, e aproveitando a presença dos jovens é um ótimo momento para a sensibilização”, diz a responsável da OCPM à Renascença.

Eugénia Quaresma destaca a importância de os jovens estarem "atentos aos sinais" que apontam para o tráfico: “Os jovens, que têm sonhos, que têm a força para se aventurarem e para seguirem o desconhecido, precisam de estar atentos aos sinais que possam existir e ter muito cuidado com as facilidades e com os atalhos que às vezes lhes são oferecidos. Têm de estar muito atentos também às redes de exploração que possam surgir."

A responsável da OCPM diz que é preciso combater “as propostas que se fazem valer da vulnerabilidade das pessoas e procuram inseri-las no mundo da prostituição ou no mundo do crime”.

“É este apelo que fazemos para que não se caia em redes”, sublinha.



Refugiados no coração da JMJ

Nestas declarações à Renascença, Eugénia Quaresma sublinha a importância do encontro do Papa com refugiados, na Universidade Católica, no âmbito do programa da JMJ.

A diretora da OCPM entende que, desta forma, Francisco coloca o tema dos refugiados "no coração das jornadas”

"Desde o início do seu Pontificado, Francisco teve este olhar atento aos migrantes e denunciou e pôs na agenda a questão das travessias do Mediterrâneo”, recorda.

"Este encontro que o Papa vai ter na Universidade Católica com os refugiados é isso mesmo, é por no coração das Jornadas também uma preocupação sua, é dizer 'obrigado' por termos acolhido, é termos esta oportunidade de escutar as histórias destas pessoas que foram acolhidas”, prossegue.

A anteceder a Peregrinação dos Migrantes e Refugiados a Fátima, nos dias 12 e 13 de agosto, a Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana organiza a sua 51ª Semana Nacional de Migrações que tem como tema "Livres de escolher se migrar ou ficar".

Para a Peregrinação ao Santuário de Fátima, que será presidida pelo arcebispo de Luanda, D. Filomeno Dias Vieira, Eugénia Quaresma antecipa uma grande participação porque “o 12 e 13 calham num fim de semana e, portanto, há pessoas que fazem questão de estar".

"Acreditamos que podemos ter também pessoas que terminando as Jornadas ficaram mais uma semana para participar nesta peregrinação e, por isso, acredito que haja um número maior do que o habitual”, remata.