"Viemos porque amamos Jesus e gostamos muito do Papa Francisco”

A família de Lenka foi um dos muitos testemunhos entre os milhares de peregrinos que, este sábado, participaram na cerimónia de encerramento nos Dias na Diocese (DND) do Porto e a quem foi pedido que sejam influenceres de Jesus Cristo.

O desafio foi lançado por D. Manuel Linda durante a homilia da eucaristia que decorreu no espaço do Queimódromo, no Parque da Cidade do Porto e aceite por Stan e Tibou, dois jovens franceses.

“Acho que é realmente importante”, sublinhou Stan.

“Somos cristãos e se tivermos dificuldade podemos rezar, ir à igreja. Somos seguidos por muita gente. Somos capazes disso, [de ser influencers de Jesus Cristo]”, garantiu o jovem peregrino.

Já, Tibou explicou que o segredo está na alegria. “Podemos espalhar a nossa alegria e felicidade e, com isso, fazer os outros felizes. E todos nos podem seguir e, assim, seguir Cristo”, resumiu.