​Peregrinos da JMJ recebidos à moda do Porto. “Sentimo-nos em casa”

No aquecimento para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que começa na terça-feira, grupos de jovens de diversos países estão por estes dias no Porto, em clima de festa e com muita muita expectativa para o encontro que deverá juntar mais um milhão de pessoas em Lisboa.



A Renascença foi até à baixa do Porto para falar com peregrinos que circulavam pela cidade. O padre André veio do Rio de Janeiro juntamente com 43 pessoas, na sua maioria jovens. O padre explica que estão a aproveitar para conhecer melhor a cidade a norte do país.

“Estamos conhecendo a cidade do Porto, conhecendo as Igrejas, os espaços, o rio, enfim… Está sendo muito agradável conviver com tantos países aqui, ficamos até segunda-feira”, conta o sacerdote brasileiro.

O padre Teodoro Castro vem do México, com uma delegação de 42 peregrinos. O grupo vai ficar pelo Porto até terça-feira, 1 de agosto, antes de rumar em direção a Lisboa.