Um filme de animação para contar a história de Fátima aos jovens

A produção narra o acontecimento de Fátima e dá a conhecer a Mensagem que Nossa Senhora deixou na Cova da Iria, durante as aparições de 1917.



De acordo com informação disponibilizada no site do Santuário, a pelicula com cerca de 5 minutos foi “adequada ao público jovem e começa por contextualizar o período histórico do primeiro quartel do século XX, para apresentar, de seguida, as aparições angélicas e marianas de Fátima, destacando os pontos essenciais da mensagem que Nossa Senhora legou aos Pastorinhos, que são também apresentados biograficamente”.

O filme termina a projetar a mensagem de Fátima como “uma palavra viva e atual”, e lança o convite ao espetador para “olhar os acontecimentos da história com o olhar de Deus” e “escutar o Evangelho de Jesus e fazer caminho com ele”, para, deste modo, se tornar “sinal de unidade e ícone de povo peregrino num caminho de esperança e de paz”.

A pelicula pode ser vista nas redes sociais do Santuário de Fátima, Youtube e Facebook, e de acordo com a página do Santuário está também disponível, na versão portuguesa e inglesa, no menu “conhecer” da página www.jmj2023.fatima.pt, criada pelo Santuário para acolher os jovens que vierem viver Fátima durante a JMJ Lisboa 2023.pelicula

O Santuário informa que no decorrer das próximas semanas, a animação será exibida no foyer do Centro Pastoral de Paulo VI e nos ecrãs do Recinto de Oração do Santuário de Fátima, antes e depois das celebrações das 11h00 e das 15h00.