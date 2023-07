"Nações unidas" de jovens vão dançar para o Papa na JMJ

Entre o grupo do Ensemble 23 há muitos jovens portugueses, a iraquiana Sofia que já conhecemos noutra reportagem e muitos outros, de diferentes expressões culturais. Ao dançarem mostram com o corpo essa marca das suas culturas.

Além da cerimónia de acolhimento, o Ensemble 23 vai também dançar, no dia 4, a Via Sacra e no dia 5, a vigília, no Parque Tejo, ou no designado Campo da Graça. Na autoria destas criações está Matilde Trocado. Esta autora que no passado fez um musical dedicado ao Papa João Paulo II confessa que se sente “fora de pé”.

“Eu faço trabalho em teatro há muitos anos, e em espetáculos, mas isto é de uma escala que nenhum de nós nunca fez na vida. Fui desafiada, e foi-me entregue, assim, de uma forma que me deixa muito pequenina e grata” afirma a criadora.

A ajudar Matilde está outra coreografa, Sofia Loureiro que trabalhou na coreografia da Via Sacra. Ela explica-nos que os jovens do Ensemble 23 irão dançar as 14 estações. “Cada estação está associada a um tema que foi levantado pelos jovens. São problemáticas dos dias de hoje. Abordam o bullying, a solidão e a saúde mental”.

Estes temas serão tratados num dos momentos mais solenes da JMJ de Lisboa e que vai acontecer entre as 18 e as 20h e que será presidida pelo Papa Francisco.