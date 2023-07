Milhares de jovens passam por Fátima a caminho da JMJ em Lisboa

A Caminho de Lisboa milhares de jovens passam por Fátima. Desde o início desta semana que se sente o progressivo aumento de movimento em Fátima, com os espaços do Santuário “cada vez mais povoados de jovens”, como assinala o Santuário esta quinta-feira.

De acordo com informação publicada na sua página “desde o passado dia 17 que o Santuário de Fátima tem recebido inúmeros grupos organizados de jovens, que vêm a Portugal para participar na JMJ Lisboa 2023, numa presença que tem vindo a subir em número diariamente”.

“Só no dia de ontem, os serviços do Santuário acolheram cerca de 4 mil jovens peregrinos, inseridos em grupos organizados. França é, até agora, o país com mais representação, mas basta um breve percurso pelo Recinto de Oração para ali pressentir os quatro cantos do mundo”, revela o Santuário.

A publicação inclui, entre outros, os depoimentos de Sandra, das Ilhas Maurícias que se sente “abençoada” por iniciar em Fátima o caminho para a JMJ Lisboa 2023 e da sua amiga Tessa que não esconde “a grande graça” que sente na sua primeira vez em Fátima.

“Não há palavras para explicar o que sinto. Já me inteirei da história das três crianças a quem Nossa Senhora apareceu, já visitei os túmulos deles e a basílica onde se encontram, que achei lindíssima”, conta Tessa, que considera esta passagem pela Cova da iria como “uma oportunidade de levar Maria para os dias da JMJ”.

A maioria dos jovens tem chegado de autocarro, que estaciona junto à Aldeia Jovem, um espaço, no parque 12, que o Santuário preparou de raiz para os jovens puderem dormir e tomar refeições, e que está disponível 24 horas.