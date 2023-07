Como é uma festa de acolhimento de peregrinos?

“Estamos entusiasmados por partilhar a fé com milhares de pessoas, viajar e conhecer novas pessoas. É a minha primeira vez em Portugal. Eu adoro Portugal, a energia, tudo tão positivo. Estou entusiasmada por estar com o Papa e conhecer novas pessoas”, descreve Adriana, corroborada por Jack, o líder do grupo, composto por 12 peregrinos.

"A expetativa de todos nós é o encontro com o Papa, porque é o representante máximo da Igreja Católica”, revela, mostrando os acessórios que enverga, duas marcas étnicas, de dois povos diferentes. “Cada vez mais a energia aumenta comigo, com a ajuda de Deus”, conclui.

O dançarino que salta para o meio do palco, no Parque da Cidade da Guarda, acabou de chegar da Guiné. Peregrino de 28 anos, de nome Papazinho Nhon Djú chegou à Guarda com mais 57 companheiros de viagem. Licenciado em sociologia, sonha fazer o mestrado em Portugal e vai rezar para que esse sonho se concretize.

Expetativas superadas

Na festa de acolhimento, foram várias as atividades sugeridas.

“Podem deixar a vossa marca aqui no parque”, apelam elementos da organização, em vários idiomas, ao microfone. “E podem trocar a senha, por um lanche, há sandes e águas para todos os peregrinos e há também vendedores que se associaram com gelados”, informam quem chega, enquanto no palco já atua a banda da diocese da Guarda Amor Vitae, na presença de centenas de peregrinos.

Expectativas superadas para Rita Loureiro, 22 anos, responsável pela equipa de comunicação do Comité Organizador Diocesano.

“Ainda nos faltam chegar mais grupos, mas está mais gente do que estávamos à espera. Muito boa energia. Tudo a dançar e a cantar pelas ruas, os países a interagirem muito uns com os outros”, observa a estudante de arquitetura que não tem mãos a medir.

“As famílias e os peregrinos só vão saber hoje ao final da tarde onde vão ficar, até porque temos padres e bispos que vão ficar em famílias. Está a ser muito bom e uma confusão boa, porque também vou receber peregrinos em minha casa”, considera a voluntária.

Na receção aos cerca de 800 peregrinos houve ainda tempo para uma Caminhada até à Sé da Guarda e Eucaristia. Para assinalar a chegada dos jovens peregrinos à diocese da Guarda, o Comité Organizador Diocesano (COD-Guarda) para a JMJ Lisboa 2023, prepara ainda, no âmbito dos Dias na Diocese, um evento intitulado “Festa das Nações”, a decorrer no dia 30 de julho, domingo, a partir das 16h00, no alto da Torre da Serra da Estrela, contando com apresentações/atuações típicas dos países dos diferentes grupos de peregrinos e um concerto da Banda Jota, banda de inspiração cristã da diocese da Guarda, que atuou na JMJ de Madrid, em 2011.