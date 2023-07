"A viagem de Papa Francisco" estreia em Portugal

O filme “In viaggio” (Em viagem), do cineasta Gianfranco Rosi, dedicado às viagens internacionais de Francisco, estreia esta quinta-feira, dia 27, nas salas de cinema em Portugal.

“Um documentário de dimensões assumidamente existencialistas que cria e multiplica um valioso diálogo entre as viagens do Papa e o estado do mundo”, é dito, em nota do documentarista.

“É um filme no qual me senti um espectador. Quer ser um tributo a quem procura mudar as coisas, enfrentando os dramas do nosso mundo. Quando olha a multidão, parece que o Papa olha cada um nos olhos”, refere Gianfranco.

Segundo o autor, “a força deste trabalho é ter sintetizado nove anos de viagem e mais de 600 horas de material em apenas 80 minutos”.

Gianfranco Rosi traça um curioso paralelismo entre o seu percurso cinematográfico e as viagens de Papa Francisco.

Instigado pelo facto de duas das viagens do Papa – a primeira aos refugiados que desembarcam em Lampedusa; a segunda, em 2021, ao Médio Oriente – espelharem de tão perto os itinerários dos seus filmes «Fogo no Mar» (nomeado ao Óscar da Academia) e «Nocturno», o multipremiado Gianfranco Rosi propõe-se a ir no encalço do atual líder mundial da Igreja Católica.

A obra foi apresentada, fora da competição, no 79.º Festival Internacional de Veneza e estreou-se, simbolicamente, na festa de São Francisco de Assis.