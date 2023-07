Refugiada iraniana vai partilhar a sua história com o Papa em Portugal

A visita do Papa Francisco à Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, agendada para a próxima quinta-feira, dia 3 de agosto, vai incluir um discurso do próprio e os testemunhos de quatro estudantes da instituição, três portugueses e uma iraniana, diz à Renascença Isabel Capeloa Gil.

Em entrevista à Renascença, a reitora da Universidade Católica conta que a jovem vinda do Médio Oriente, que está a frequentar o curso de Medicina Dentária, em Viseu, falará sobre a travessia que fez até chegar a Portugal e sobre o modo como tem sido acolhida.

No encontro que deverá juntar cerca de sete mil pessoas, entre alunos, académicos e autoridades civis e eclesiásticas, haverá também tempo para que três alunos da Universidade Católica falem sobre as encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti e sobre O Pacto Educativo Global. No final, Francisco vai reunir-se com cerca de 25 estudantes refugiados que frequentam a universidade e vieram para Portugal ao abrigo do Fundo Papa Francisco. “Temos jovens sírios, afegãos, ucranianos, russos, iranianos”, diz Isabel Capeloa Gil.

A Universidade Católica vai receber o Papa Francisco já na próxima semana. O que é que este encontro pode trazer à universidade e ao modo perspetiva o seu futuro?

É um momento único. A vinda do Papa representa para a universidade a possibilidade de reforçar a sua mensagem com uma missão que não é meramente científica e educativa, mas que é também de impacto social, que congrega uma visão do mundo muito particular, centrada nos valores da equidade, da integração, da defesa da dignidade da pessoa.

Não há quem melhor represente estes valores do que o Papa Francisco, para além de ser naturalmente o grande líder religioso da fé que partilhamos. Enquanto missão da universidade, ele corporiza a forma como pensamos que o ensino superior se deve postular, enquanto motor de desenvolvimento das sociedades.

Estarão presentes cerca de sete mil pessoas no encontro com o Papa, na Universidade Católica. O que é que está exatamente previsto para este momento?

É um encontro com jovens universitários de todas as universidades portuguesas. O convite é feito a todos. Vamos ter jovens de norte a sul do país e de outros países que estão a participar na jornada. É um evento aberto, onde participam também professores, investigadores, todos aqueles que fazem parte da comunidade académica.

Para além do discurso do Papa sobre o sentido da universidade – temos grande expectativa relativamente àquilo que o Papa nos vai dizer –, vamos ter também quatro testemunhos de estudantes da universidade. Três deles vão incidir sobre duas encíclicas e sobre um dos grandes projetos do Papa Francisco, O Pacto Educativo Global, e o sentido que tem para os jovens e para a forma como se sentem interpelados pelo alargamento do acesso a uma educação mais inclusiva, mais vocacionada para reconhecer aquilo são as valências dos saberes comuns.

Por exemplo, o modelo "Scholas Occurrentes", que o Papa vai visitar em Cascais, assenta também na perspetiva de um ensino não massificado, mais adequada à singularidade do jovem, valorizando também aquilo que são os saberes comuns. Depois teremos dois estudantes, um deles que vai falar sobre ecologia integral, a partir da encíclica Laudato Si, e outro ainda que vai falar sobre a ideia de amizade social e de fraternidade, a partir da encíclica Fratelli Tutti.