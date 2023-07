"Peso a mais não vale a pena”. Saiba o que os jovens dos Açores levam na mochila para a JMJ

Partem com elevada expectativa e também com algum peso nas mochilas. Os jovens dos Açores vão ficar alojados numa paróquia do Seixal e já se preparam para a maior festa da juventude, que arranca dentro de poucos dias. À Renascença, Xana Araújo, da ilha de s. Miguel, diz que é preciso levar tudo o que é essencial, onde se inclui a alimentação. “É levar tudo o que é preciso: sacos-cama, colchonetes, as t-shirts da JMJ, os sneks para não passar fome, porque aqui avança muito calor e precisamos de alguma coisa, e depois, é os outros produtos…”. A jovem não teme o peso da mochila: “Se é muito pesado, depois passa! Isso é assim."

Já Joaquim Evangelho, do Pico, confessa que ainda não pensou no assunto, mas uma coisa já decidiu: às costas só vai levar o essencial. “Não pensei muito nisso. Sei que eles mandam os kits. Tenho que levar roupa, mas, graças à subida ao Pico já percebi que é melhor só levar o essencial, porque, senão, vai pesar muito, e com o sol que há lá é muito perigoso.” “Tem que se levar o essencial”, reforça. Também Daniel Ernesto, de S. Miguel, não pensou no que vai levar na mochila. Primeiro quer saber com o que vai contar no kit do peregrino que vai receber. “Ainda não pensei nisso. Basicamente, roupa. Eles mandam uns kits, eu quero saber o que tem o kit e, pronto, e aventurar-se por ali afora”, diz. O jovem recorda a subida que fez ao Pico, com mais de 100 jovens, contando que na mochila só levou o essencial e, “mesmo assim, foi muito pesado”. “Tentações associadas a peso a mais, não vale a pena”, avisa.