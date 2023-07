Missa juntou milhares no Estoril. JMJ é "a Jornada do desconfinamento juvenil"

Naquele que é o primeiro banho de multidão, esta quarta-feira cerca de 15 mil voluntários da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) desaguaram no Estoril e encheram os jardins do Casino para uma missa presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.

Aos jovens de t-shirts amarelas vestidas, de chapéus verdes para travar o calor do sol, D. Manuel Clemente considerou que o encontro de Lisboa que começa dentro de cinco dias será “uma jornada de desconfinamento juvenil universal”.

Nas palavras do cardeal que começou por se dirigir aos voluntários como “amigos” e em português, espanhol e inglês, a JMJ acontece numa altura em que os jovens “bem precisavam disto”.

Segundo o cardeal, depois da pandemia que obrigou a adiar a JMJ e depois do confinamento que marcou a juventude de muitos do que estão em Lisboa para este evento, a JMJ de Lisboa será um momento de “desconfinamento não só do corpo, mas sobretudo da alma”.

D. Manuel Clemente, que começou por “dar graças” aos voluntários, sublinhou o facto de eles estarem a “cumprir a vontade de Deus” ao participar na JMJ. Neste Dia de Santa Ana e São Joaquim, “avós de Cristo”, o cardeal saudou também os voluntários “menos jovens” que se juntam a esta “aventura” da Jornada.

Destacando a “confluência de gerações” que tinha no relvado à sua frente, D. Manuel Clemente lembrou os 87 anos do Papa Francisco e de como ele tem falado da “necessidade das gerações colaborarem”.

Por último, numa missa a que assistiu o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, o cardeal patriarca deixou os “votos de que daqui a uma semana, quando acabar a JMJ, saiam felizes pelo que ouviram e viram”, num evento a que D. Manuel Clemente chamou de “concentração extraordinária de Cristo”.