JMJ: Mais de 1.500 restaurantes vão fornecer refeições aos peregrinos

Um total de 1.560 estabelecimentos de restauração aderiu à rede que vai fornecer refeições aos peregrinos durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) entre 01 e 06 de agosto.

Este dado foi referido, em resposta escrita à Lusa, pela secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), Ana Jacinto, citando dados da Fundação JMJ, com quem a associação assinou, em novembro de 2022, um protocolo para identificar uma rede de restaurantes e similares para o fornecimento de refeições aos peregrinos.

Na mesma resposta, e tendo também por base a informação cedida pela Fundação JMJ, a AHRESP adianta que as estimativas apontam para que sejam servidas 2,5 milhões de refeições durante o evento, sendo que até ao dia 21 de julho estavam inscritos com pacote de alimentação 345 mil peregrinos.

O acesso dos peregrinos às refeições será feito mediante a apresentação de "vouchers" que receberão no "check-in", estando contempladas as modalidades de "take-away" e de consumo no restaurante.

Assim, será dada a cada peregrino uma credencial que terá um QR Code para ser lido nos estabelecimentos de restauração aderentes à rede, tendo cada pessoa direito a dois "vouchers" de refeição por dia, o do almoço e o do jantar, que poderá utilizar num período alargado do almoço e do jantar.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, com o Papa Francisco, de 01 a 06 de agosto.