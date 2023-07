D. Américo Aguiar: vinda de espanhóis não inscritos é "única coisa que preocupa"

Sobre o número de inscritos no evento, D. Américo Aguiar adiantou que, a esta altura, “estamos a chegar aos 360 mil”, o que significa, explicou, a “participação de um milhão e tal de jovens porque inscritos e participantes não é a mesma coisa”.

“É a única coisa que nos preocupa é o facto de os nossos irmãos espanhóis na segunda-feira acordarem muito bem dispostos e queiram vir todos à JMJ sem estarem inscritos”, admitiu, esta quarta-feira, o presidente da Fundação da JMJ durante a visita ao Parque do Perdão, em Belém, onde estão a ser montados 150 confessionários construídos por reclusos.

A uma semana do arranque da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, garante estar tudo a correr como planeado, mas admite preocupação com a vinda inesperada de participantes espanhóis não inscritos.

Apesar das previsões, o bispo auxiliar de Lisboa reconhece que o número de participantes pode ser superior tendo em conta os esforços de muitos países para a participação de jovens no evento.

“Temos tido notícias de muitos países em que há decisões de esforços suplementares da participação presencial de mais um, dois, vinte peregrinos”, referiu o responsável que deu o exemplo português.

“Com o apoio da Casa da Moeda e com a emissão da moeda de dois euros tivemos oportunidade de reforçar a oferta de participação de jovens dos países dos PALOP´s. São mais 15 jovens totalmente apoiados por nós”, contou.

“Estamos a fazer tudo para que os que não podem, por razões de segurança ou económicas, também possam participar”, rematou.

De acordo com fonte oficial da JMJ Lisboa 2023, até a esta quarta-feira estavam inscritos 345.800 peregrinos no encontro Internacional de Jovens com o Papa que decorre de 1 a 6 de agosto, em Lisboa.

Ao todo, 28.553 jovens vão ficar alojados nas casas das 8.799 famílias que se disponibilizaram para acolher peregrinos em todo o país.