JMJ vai permitir desmistificar e falar com outras religiões

Um evento com o potencial de levar a uma cidade um milhão de jovens de uma só religião poderia antagonizar as comunidades de outras religiões. Mas não é isso que está a acontecer com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa.

Fundada em 1968, a Comunidade Islâmica de Lisboa está habituada ao convívio com uma sociedade maioritariamente católica. É com tranquilidade, por isso, que o sheik David Munir vê o aproximar da Jornada Mundial da Juventude.

“Quero desejar as boas-vindas ao Santo Papa. É uma pessoa humilde, uma pessoa do povo. A Comunidade Islâmica vê com bom agrado a vinda de uma figura carismática, religiosa, espiritual para os católicos ao nosso país”, diz o imã da Mesquita Central de Lisboa, para quem os jovens devem “aproveitar ao máximo” a oportunidade e “criar uma espiritualidade”.

Mais antiga, já centenária, a Aliança Evangélica Portuguesa (AEP) partilha do sentimento, e não fica indiferente ao evento. Congregadora de quase todas as igrejas evangélicas em Portugal, não tem uma “natureza eclesiástica” - ou seja, não “tutela” as várias igrejas, que formam “os seus próprios corpos” com autonomia, explica Timóteo Cavaco.

Talvez por isso, afirma o presidente da direção da Aliança, “não foi propriamente pedido um envolvimento direto” da organização na JMJ, apenas a “representação” da mesma em alguns eventos. Compete a cada “igreja, a cada organização, avaliar a sua participação ou não” no evento que decorre entre 1 e 6 de agosto.

Apesar de saber que algumas igrejas e organizações membros da AEP têm sido contactadas e vão participar na JMJ, Timóteo Cavaco não consegue ainda quantificar essa participação por parte do movimento evangélico.

Dialogar durante um evento

O padre Peter Stilwell - responsável, na organização da JMJ, por coordenar as iniciativas abertas a outras confissões religiosas -, esclarece que “não se pode dizer que tenha havido convite às comunidades em sentido próprio”, porque o convite do Papa é para os jovens.

“Naturalmente, alguns dos jovens que se sentem mobilizados - por eles ou pelo seu grupo de colegas - são de outras tradições religiosas”, o que resulta das relações “muito boas” atualmente existentes entre comunidades religiosas em Portugal, declara o também diretor do departamento para relações ecuménicas e o diálogo interreligioso do Patriarcado de Lisboa.