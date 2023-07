JMJ. D. Américo Aguiar diz que estarão presentes 300 jovens da região da Palestina

D. Américo Aguiar regressou a Portugal, depois da visita a Israel e Palestina, esta segunda-feira.

Em declarações aos jornalistas esta tarde, após receber os duques de Bragança - D. Duarte de Bragança e D. Isabel de Herédia - o bispo auxiliar de Lisboa revelou quantos jovens deverão chegar vindos da Terra Santa.

"Irão à volta de 300 jovens da Palestina, da Galileia, da Terra Santa e de outros países ali à volta".

"Quisemos dizer-lhes que estamos juntos, tal como fizemos com jovens da Ucrânia", refere.

São perto de 70 mil os jovens que já chegaram ao país para a Jornada Mundial da Juventude.

Segundo D. Américo Aguiar, os dados que tem recolhido junto das dioceses dizem que estes jovens estão dispersos por todo o território continental e ilhas.

D. Américo adiantou também que esta será a primeira vez que jovens do Chipre participam na JMJ.

Quanto à totalidade dos inscritos para a JMJ, D. Américo felicita-se quanto aos números alcançados, que se aproximam dos das Jornadas Mundiais realizadas em 2011 e 2016.

"Estamos próximos dos 350 mil inscritos. Cracóvia tente 363 mil. Estamos nessa grandeza de números. O que significa o tal milhão de jovens que podem participar na JMJ", indica.

Numa altura em que falta, sensivelmente, uma semana para o início da JMJ, em Lisboa, o bispo auxiliar fala do sentimento de levar a cabo a organização deste encontro, e acredita que tudo estará pronto para o início do evento, agradecendo a todas as entidades envolvidas na organização.