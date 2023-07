Papa propõe ao patriarca russo encontro no aeroporto de Moscovo

O pontífice romano e o patriarca russo já se encontraram em 2016 no aeroporto de Havana, o primeiro encontro entre os líderes destas duas igrejas em quase um milénio, desde o Grande Cisma de 1054.

“Se houver uma resposta do patriarca, sem demorar muito, essa reunião pode acontecer”, adiantou Sebostyanov.



Cirilo recusou encontrar-se com o Papa em setembro de 2022, à margem da conferência das religiões mundiais, que se realizou no Cazaquistão.

O patriarca russo, que mantém uma relação próxima com o Presidente Vladimir Putin, tem pedido aos russos, nas suas homílias, que cerrem fileiras com o Kremlin e o exército russo contra o Governo ucraniano.

Por esta razão, a Igreja Ortodoxa Ucraniana, até então leal a Cirilo, anunciou em maio de 2022 a sua rutura com o Patriarcado de Moscovo.

O enviado do Papa, cardeal Matteo Zuppi, deslocou-se no mês passado a Moscovo e a Kiev, onde discutiu iniciativas humanitárias que podem abrir caminho para a paz.

Zuppi foi recebido, em Kiev, pelo Presidente Volodymyr Zelensky, enquanto em Moscovo se reuniu com Cirilo e com o conselheiro do Kremlin para os assuntos internacionais.