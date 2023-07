Papa pede para que mais velhos não sejam marginalizados

Na missa, esta manhã, na Basilia de São Pedro, em Roma, o Papa Francisco pediu que as cidades não sejam espaços de solidão e desafiou ainda os jovens a construírem uma nova aliança com os mais velhos.

"Precisamos de uma nova aliança entre jovens e idosos, para que a seiva de quem tem uma longa experiência de vida humedeça os rebentos de esperança de quem está a crescer. Neste fecundo intercâmbio, aprendemos a beleza da vida, construímos uma sociedade fraterna e, na Igreja, permitimos o encontro e o diálogo entre a tradição e as novidades do Espírito", apelou o Papa durante a missa evocativa do Terceiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos.

"Não marginalizemos os mais velhos. Estejamos atentos para que as nossas cidades superlotadas não se tornem 'concentrados de solidão'; não aconteça que a política, chamada a atender às necessidades dos mais frágeis, se esqueça precisamente dos idosos, deixando que o mercado os relegue como 'resíduos não rentáveis'. Não aconteça que, à força de correr a toda a velocidade atrás dos mitos da eficiência e da produção, nos tornemos incapazes de abrandar para acompanhar quem sente mais dificuldade. Por favor, misturemo-nos, cresçamos juntos", pediu.

"Ouçamo-nos, conversemos, apoiemo-nos uns aos outros. Não esqueçamos os avós e os idosos: graças às suas carícias muitas vezes nos levantamos, retomamos o caminho, sentimo-nos amados, fomos curados interiormente".

"Sacrificaram-se por nós e nós não podemos apagá-los de entre as prioridades da nossa agenda. Cresçamos juntos, avancemos em conjunto: o Senhor abençoará o nosso caminho", disse.