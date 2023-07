Papa pede a fiéis para rezarem pela paz depois de ataque russo em Odessa

O Papa Francisco pediu, este domingo, aos fiéis para rezarem pela paz na Ucrânia, atingida por "morte e destruição", depois do recente ataque da Rússia contra a cidade ucraniana de Odessa que causou pelo menos dois mortos e 22 feridos.

"Continuemos a rezar pela paz, especialmente pela amada Ucrânia, que continua a sofrer com morte e destruição, como infelizmente sucedeu em Odessa", instou o chefe da Igreja Católica perante milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano, para a oração dominical do Angelus.

A Rússia disparou na noite passada 19 mísseis contra a cidade portuária de Odessa que destruíram infraestruturas civis, blocos de apartamentos e automóveis e danificaram a maior catedral local, um dos templos mais importantes da Igreja Ortodoxa.

A Ucrânia prometeu retaliar.

Os dois países estão em guerra há mais de um ano depois de as tropas russas terem invadido território ucraniano, um ato condenado pela comunidade internacional.