"Enorme alegria e esperança". ​D. Roberto Mariz ordenado bispo

A ordenação episcopal de D. Roberto Mariz, bispo auxiliar eleito para a Diocese do Porto, realiza-se este domingo, em Braga. A cerimónia está marcada para as 16h00, na sé catedral



Em declarações à Renascença, o arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, sublinha o “dom da graça” da nomeação de D. Roberto Mariz, de 49 anos, para bispo auxiliar da Diocese do Porto.

“É com enorme alegria e esperança que participamos em todo este caminho da nomeação e da escolha que o Papa Francisco fez de um membro do nosso presbitério da Arquidiocese de Braga, o D. Roberto Rosmaninho Mariz, e que no domingo, Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, no pórtico da Jornada Mundial da Juventude nos Dias das Dioceses e depois em Lisboa, tudo isto tem um significado muito especial porque apela ao diálogo intergeracional e apelo ao acolhimento da graça”, afirma D. José Cordeiro.