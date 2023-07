JMJ. Guarda recebe de braços abertos 800 peregrinos de quatro continentes

Veja também: 325 horas e 18 peças depois: mobiliário para a JMJ pronto para rumar a Lisboa

Como nasceu a JMJ? Um legado de João Paulo II aos jovens e à Igreja

Mapa interativo JMJ. Onde estacionar e que estações de metro e comboio fecham? Quatro continentes, 10 países, 800 peregrinos a caminho da Diocese da Guarda. Vão ser recebidos de braços abertos pela comissão diocesana organizadora da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), representada pelo padre Paulo Figueiró, de 45 anos. Os jovens são oriundos dos "EUA, Brasil, Equador, Colômbia, México, Moçambique, Cabo Verde, Filipinas, Holanda, França, Polónia”, enumera o responsável, que sempre esteve sempre ligado aos seminários e à formação. A logística também está assegurada, garante o padre Paulo Figueiró. “Estamos a organizar-nos, contactámos as câmaras e outras entidades, famílias de acolhimento, mas conseguimos que todos estes jovens fiquem em famílias de acolhimento, não vamos precisar de pavilhões, de nada disso, nem espaços comuns. Em termos de alojamento e refeições está tudo assegurado até pelas próprias famílias que facilitam e as autarquias também ajudam a nível de transporte e alimentação”, revela o organizador. Também da Diocese da Guarda já estão inscritos na Jornada Mundial da Juventude 361 jovens, que vão participar na FÉsta das Nações, a ter lugar no ponto mais alto de Portugal continental. “A FÉsta da Nações, no dia 30, onde convidamos cada um destes 10 países para apresentar algo que os identifique, uma música por exemplo, partilha de identidades em clima de festa e comunhão, depois haverá um concerto por uma banda de inspiração cristã, a Banda Jota, que também atuou em Madrid, na JMJ, e depois, sim, vamos todos para Lisboa”, antecipa o padre Paulo Figueiró. Mas antes, no dia 26, “os peregrinos que chegam, vamos acolhê-los na sede da diocese, na Catedral, numa festa, com concerto, depois uma eucaristia com o bispo da diocese. Depois nesse dia 26 à noite, os jovens vão ser encaminhados para as várias famílias”, descreve o sacerdote. Entre os inscritos da Diocese da Guarda, 53 são provenientes do Comité Organizador Arciprestal (COA) de Celorico-Trancoso, 80 do COA Covilhã-Belmonte, 45 do COA Fundão-Penamacor, 113 do COA Guarda-Manteigas, 49 do COA Seia-Gouveia, 15 são do Comité Organizador Paroquial (COP) de Pinhel e 12 do COP da Rebolosa – Sabugal.

Alguns jovens da Diocese da Guarda serão animadores/orientadores de Encontros ‘Rise Up’ (formas inovadoras de catequese para as JMJ que convidam os jovens a debater assuntos importantes abordados pelo Papa Francisco, como Ecologia Integral, Amizade Social e Misericórdia) e, igualmente, participarão juntamente com bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais, na oração de Vésperas, no Mosteiro dos Jerónimos, presidida pelo Papa Francisco, no dia 2 de agosto. A Diocese da Guarda estará também representada por jovens no grupo dos voluntários gerais para a JMJ Lisboa 2023 e no coro musical que animará os principais momentos celebrativos da Jornada. Alguns emigrantes regressam mais cedo por causa da JMJ A comissão diocesana organizadora da JMJ anuncia que a Diocese da Guarda tem sido contactada por emigrantes portugueses. “Alguns grupos que nos contactaram foi através dos emigrantes portugueses. Sinto que os emigrantes em algumas regiões vão regressar mais cedo, por exemplo, no Sabugal, sei que alguns anteciparam para participar nestas atividades. Há muitos voluntários e muito boa vontade para ajudar na logística”, elogia o representante da organização Paulo Figueiró, que já esteve uma vez perto do Papa, quando celebrou em conjunto uma missa em Roma.

Seis momentos para a história da JMJ