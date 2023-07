Voluntários de amarelo: kits para a JMJ começam a ser entregues

"Tem um terço, quatro t-shirts de voluntários, para usar sempre que estivermos a fazer voluntariado, um cantil-eco para podermos encher com água e um panamá da Jornada Mundial da Juventude".

Assim é revelado o conteúdo do kit que está a ser entregue aos voluntários da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) por Raquel Kritinas, coordenadora do Corpo Nacional de Escutas do acolhimento aos voluntários e peregrinos do evento.

Instalado na garagem da Universidade Católica, agora dividida em percursos pedonais com baias metálicas que dão acesso a secretárias para a acreditação dos voluntários, é aqui que todos os inscritos para a JMJ são acolhidos. Recebem a acreditação e uma senha para depois subirem à zona exterior, onde, numa tenda gigante instalada num dos parques de estacionamento, recebem a pequena mochila amarela com o kit.