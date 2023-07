Centro de Acolhimento da JMJ está oficialmente aberto

O Centro de Acolhimento da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) está oficialmente aberto e os primeiros primeiros voluntários já têm os seus kits, anunciou esta quinta-feira a organização.

Os peregrinos e voluntários do encontro que decorre entre 1 e 6 de agosto, com a presença do Papa Francisco, podem levantar a credencial e o kit, entre as 8h00 e as 22h00, todos os dias, na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.

Para chegar ao Centro de Acolhimento de transportes públicos podem ser utilizados os autocarros 58B, 701, 726, 738, 764 e 768 ou as linhas Amarela e Azul do Metropolitano.

Está disponível atendimento nos cinco idiomas oficiais da JMJ Lisboa: português, inglês, espanhol, francês e italiano.



O Centro de Acolhimento ao Peregrino será o ponto de referência principal na cidade para todos os temas mais complexos e que precisem de uma resposta mais personalizada, explica a organização da Jornada Mundial da Juventude.

Neste Centro se darão as boas-vindas aos peregrinos, garantindo uma rápida integração na organização e no espírito da JMJ.