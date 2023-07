“Basta a comunicação do coração e do bem acolher”. Comunidades felizes com peregrinos

Os peregrinos estrangeiros da JMJ só chegam a Chaves no dia 26 de junho, mas em Chaves, na Paróquia de Santa Maria Maior, por estes dias, já não há mãos a medir. O trabalho faz-se com gosto e grande entusiamo, porque o lema “é tudo fazer para bem acolher”.

“Vamos ter vários momentos com os 48 peregrinos de Liguria, Itália. Mas aquilo que posso destacar é o que o Papa Francisco nos tem pedido, que é não esquecermos os mais velhos, lembrarmos as nossas raízes, para fortificarmos o futuro e para que dele apareçam os frutos fortes”, conta Ana Luísa Moreira à Renascença.

Depois do acolhimento inicial, os peregrinos serão distribuídos pelas famílias e no dia dedicado à paróquia vão construir vivências com os jovens e os mais velhos de duas instituições da cidade - a Santa Casa da Misericórdia e a Casa Santa Marta.

Ana Luísa explica que vão “receber os peregrinos e levá-los a duas instituições da cidade que tão bem nos acolheram, aquando da passagem dos símbolos, e agora também se fizeram presentes nesta nossa iniciativa. Vamos visitar os mais velhos, vamos conviver com eles, vamos ouvir as suas histórias e, claro, pedir-lhes para rezarem por nós, pela jornada e pelo Papa Francisco, para que tudo corra bem em Lisboa”.

Os jovens da paróquia estão a encarar esta iniciativa “com muito entusiasmo, com muita vontade de receber, com muita expectativa para perceberem o que é este intercâmbio cultural, e com muita expectativa, também, para perceberem o que é que vão viver em Lisboa. Estão muito, muito entusiasmados”, diz.

“Não precisamos de saber a língua do outro para sabermos comunicar”

E nem a barreira linguística parece assustar ou diminuir o entusiasmo.

“Eu quero acreditar, e aquilo que tenho ouvido ao longo destes meses, aquilo que me dizem sempre é que não precisamos de saber a língua do outro para sabermos comunicar, basta a comunicação do coração e do bem acolher”.

“Portanto, vamos acreditar que essa vontade de tão bem receber vai superar a barreira da língua, mas claro que vamos tentando aprender algumas palavras-chave em italiano e depois vamos tentar socorrer-nos das várias plataformas que existem para conseguirmos comunicar”, remata.

O dia na paróquia começa com o “Despertar o coração”, nos jardins do Castelo, segue-se a “Descoberta da vida nas ruínas”, com visitas a vários monumentos históricos, a “Visita aos avós”, e a “Petiscada à sombra”, que é o almoço na Casa Santa Marta.

A tarde inicia com Geração ao(s) Monte(s), convívio e intercâmbio com idosos, segue-se eucaristia, na Igreja Matriz de Chaves, culminando o dia com “5 pães e 2 peixes” e um momento musical, na Praça Camões.