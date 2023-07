Imagem de Nossa Senhora de Fátima da Capelinha das Aparições estará no encerramento da JMJ

A imagem de Nossa Senhora de Fátima da Capelinha das Aparições estará no altar do Parque Tejo para a celebração final da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, na Missa do Envio, presidida pelo Papa Francisco, no dia 6 de agosto, às 9h00 da manhã.

Segundo o Santuário de Fátima, é a segunda vez que a imagem estará junto do Papa Francisco fora da Capelinha das Aparições.

Recorde-se que o Papa solicitou a presença da imagem em Roma naquela que foi a décima segunda e última deslocação da Imagem até à data, a 12 e 13 de outubro de 2013, por ocasião da Jornada Mariana organizada em Roma e promovida no âmbito do Ano da Fé.

“Esta última saída revestiu-se de especial significado, pois foi a primeira vez que o ícone mariano esteve ausente da Capelinha das Aparições numa peregrinação aniversária”, nota o Santuário.

A presença da imagem na missa de envio da JMJ resulta do convite do Comité Organizador Local da Jornada e “permitirá que o Papa e todos os peregrinos, jovens e menos jovens, possam rezar duas vezes diante da Imagem que se venera na Capelinha das Aparições dois dias seguidos: a 5 de agosto, em Fátima, e a 6 de agosto, em Lisboa”.

De acordo com o Santuário de Fátima, a deslocação desta imagem “está já a ser preparada de forma a garantir a segurança e a dignidade da centenária escultura que chegou à Cova da Iria em junho de 1920”.

“A presença da Imagem na celebração final da Jornada Mundial da Juventude é, também, o reconhecimento do valor e da importância deste ícone mariano na religiosidade de Portugal e do Mundo”.

No fim da eucaristia da Jornada Mundial da Juventude, a imagem que se venera na Capelinha regressará a Fátima.

Esta será a décima terceira saída da veneranda imagem, esculpida por José Ferreira Thedim. As 12 saídas até hoje foram: três vezes a Roma, três vezes a Lisboa, duas ao Santuário do Cristo Rei, em Almada, duas à Diocese de Leiria-Fátima, uma a Madrid (Espanha) e outra à Arquidiocese de Évora (Vila Viçosa).