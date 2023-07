Pastoral da Familia lança concurso de fotografia

O Departamento Nacional da Pastoral Familiar (DNPF) lançou um concurso de fotografia para assinalar o III Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que este ano se celebra no próximo dmingo, 23 de julho, com o tema “A sua misericórdia se estende de geração em geração”.



Em nota enviada à Renascença, o Departamento Nacional da Pastoral Familiar, lembra que a mensagem do Papa para este ano “está fortemente relacionada com o tema da Jornada Mundial da Juventude” e revela que o concurso de fotografia,se inspirou na frase de Francisco: “Passar da imaginação à vida concreta." A frase serviu de mote para desafiar os concorrentes a fotografarem e submeterem a concurso abraços de netos aos avós ou de jovens aos idosos.

As fotos podem ser enviadas para o e-mail ou WhatsApp do DNPF, dnpastoralfamiliar@gmail.com e (+351) 911 913 408, respetivamente. As melhores fotos serão partilhadas no Facebook do DNPF e as fotos vencedoras terão o devido destaque no website do DNPF.

O Departamento Nacional da Pastoral Familiar assinala que “tal como nos anos anteriores, há duas grandes linhas de orientação pastoral propostas para este dia: a visita aos avós e às pessoas idosas sozinhas (este ano com um desafio maior dirigido aos jovens) e a participação dos avós e dos idosos na liturgia dominical, se possível com a distribuição da mensagem do Santo Padre pelos jovens”.