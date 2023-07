Papa escreve carta a Biden sobre guerra na Ucrânia

O cardeal Zuppi, enviado especial do Papa a Washington, entregou uma carta do Papa Francisco ao Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a Santa Sé refere que os membros da delegação pontifícia chefiada pelo referido cardeal estiveram ontem, terça-feira, na Casa Branca, onde foram recebidos pelo Presidente norte-americano, “a quem o cardeal Zuppi entregou uma carta do Santo Padre, destacando a dor do Papa pelos sofrimentos causados pela guerra”.

O comunicado revela que o encontro “durou mais de uma hora, decorreu em clima de grande cordialidade e escuta recíproca” e que, durante o encontro, “foi assegurada a plena disponibilidade para apoiar iniciativas humanitárias, em particular, a favor das crianças e pessoas mais frágeis, quer para responder a esta urgência, quer para favorecer caminhos de paz”.

Ainda na manhã desta quarta-feira, a Delegação do Vaticano foi à sede do Congresso dos Estados Unidos para participar num “Pequeno-almoço de oração no Senado”.

Durante este encontro, o Cardeal Zuppi falou sobre os encontros que teve nas várias etapas de sua missão paz, realizadas no passado mês de junho em Kiev e Moscovo.

O comunicado do Vaticano acrescenta ainda que os participantes neste encontro “expressaram o apreço pelos esforços da Santa Sé e foi sublinhada a responsabilidade de cada um no empenho pela paz”.