🔴 Acompanhe no site a recitação do terço em direto de Fátima

A nova grelha da Renascença, que estreou a 5 de junho marca um novo horário para emissão da recitação do terço na antena da Renascença, que passa para as 20h30.

De acordo com diretor-geral da estação, Pedro Leal, “esta mudança pretende adequar um momento de recolhimento com um horário mais calmo e mais liberto da azáfama do dia-a-dia, entre a recolha dos miúdos nas creches, banhos das crianças, etc. A nossa preocupação foi passar o terço a diário, incluindo o sábado e o domingo, o que não acontecia anteriormente. O novo horário é mais consentâneo com a vida das pessoas – a vida de hoje não é igual à vida dos anos 50, 60, 70 do século passado. Esta atualização surge até pelo respeito pela audiência, encontrando-se um novo horário mais adaptado à vida atual”, adiantou.

Quem quiser continuar a acompanhar às 18h30 poderá fazê-lo no site da Renascença, onde encontrará uma notícia como esta.