JMJ. Um adiamento e uma pandemia depois, conheça o trabalho de bastidores

“Esperávamos, desejávamos, conseguimos: vitória!” foi esta a reação do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa quando em janeiro de 2019 foi anunciado que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) se viria a realizar em Lisboa, inicialmente em 2022.

O anúncio foi feito durante a JMJ no Panamá e era lá que estava Paulo Franco, pároco do Parque das Nações. Tinha chegado ao Panamá uma semana antes. “Fui procurar conhecer um bocadinho como é que a organização estava a decorrer e os seus meandros, numa lógica de depois me disponibilizar para colaborar na organização do evento cá, em Portugal”, conta.

Pelo papel que desempenhava na Diocese de Lisboa e enquanto pároco do Parque das Nações sabia que teria sempre algum envolvimento na organização, mas é só mais tarde, já no verão de 2019, em Julho, que recebe um convite de D.Américo Aguiar para fazer parte do primeiro grupo de trabalho. “Convidou-me para fazer parte do primeiro grupo de preparação. No meu caso particular, foi-me pedida colaboração na área logística que, no fundo, é a garantia para que tudo aconteça”, recorda.

O padre Paulo Franco ficou nas mãos com um dos maiores desafios na organização da jornada de Lisboa. Recebeu-nos na sede da Fundação JMJ, num escritório com duas mesas amplas, onde se tomam algumas das decisões. “Vivi este desafio com toda a minha disponibilidade, que é própria da minha vida de padre. Não me poderia colocar de fora”, diz.

Assim que lhe foi entregue o desafio, Paulo Franco começou logo por identificar pessoas com disponibilidade para trabalhar em regime voluntário e pós-laboral, para que começasse a desenhar os planos e as tarefas para o evento. “Selecionei as pessoas e dividi-as por equipas, para que começassem a organizar as tarefas." Este primeiro trabalho de organização durou entre setembro de 2019 e o início da pandemia.