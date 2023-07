Guerra na Ucrânia. Papa envia cardeal Zuppi a Washington

Os esforços do Papa a favor da paz na Ucrânia prosseguem, desta vez nos Estados Unidos.

Um comunicado da Santa Sé revela que, a partir desta segunda-feira e até quarta, o cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, acompanhado por um oficial do secretário de Estado, viaja a Washington como enviado do Papa.

“A visita insere-se no âmbito da missão de promoção da paz na Ucrânia e pretende trocar ideias e opiniões sobre a trágica situação atual e apoiar iniciativas em campo humanitário para aliviar o sofrimento das pessoas mais afetadas e mais frágeis, especialmente crianças”, lê-se no breve texto.

Esta é a terceira etapa do enviado do Papa com vista a encontrar soluções de paz para a Ucrânia. O cardeal Zuppi já visitou Kiev nos dias 5 e 6 de junho e Moscovo de 27 a 30 de junho passado.