Visita à Ucrânia. D. Américo encontra-se este domingo com jovens católicos

D. Américo Aguiar iniciou este sábado uma visita à Ucrânia. O presidente da Fundação JMJ emocionou-se no funeral de um soldado, em Lviv, e encontrou esperança nos jovens com quem conversou, apesar do estado de guerra no país.

Renascença, admitiu que

Transmitiu-lhes a mensagem do Papa e de Nossa Senhora de Fátima, mas, questionado pela, admitiu que ainda é cedo para juntar jovens ucranianos e russos num momento simbólico na JMJ Lisboa, que decorre entre 1 e 6 de agosto.

"Nós temos jovens russos inscritos e estamos a tentar resolver a questão das Maldivas. Vamos ver se todos conseguem chegar a Lisboa. Isso é outra questão. Estou a trabalhar em gestos simbólicos do que possa acontecer, nós temos que entender que era bonito colocarmos no mesmo encontro jovens ucranianos e russos, mas o que eu ouço aqui é que ainda é cedo para isso acontecer. É muito bonito e poético sentar à mesa o agredido e o agressor, o assassino e a família do assassinado, mas é preciso tempo. A dor não prescreve e a dor não sara e temos que fazer caminho", declarou D. Américo Aguiar.

O bispo auxiliar de Lisboa falou aos jornalistas no Santuário de Zarvanytsia, no centro da Ucrânia, o principal local de peregrinação para os católicos na Ucrânia.



Durante este sábado, D. Américo Aguiar visitou também a catedral latina de Lviv e o Templo Garrison, uma igreja construída pelos jesuítas no século XVIII, fechada pelo governo soviético em 1946 e restaurada pela Igreja Greco-Católica Ucraniana.

O presidente da Fundação JMJ está no país assolado pela guerra a convite da Conferência Episcopal da Ucrânia.