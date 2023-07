Portugal lembrado na peregrinação anual das dioceses da Ucrânia

Portugal foi lembrado este domingo na peregrinação anual das dioceses ucranianas em Berdychiv, no centro da Ucrânia.

A celebração contou com centenas de peregrinos e a presença de 12 bispos ucranianos.

Na presença, também, do bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, o núncio apostólico em Kiev proferiu uma homilia com referências constantes a Portugal e à necessidade de oração da mensagem de Fátima em mais um momento de devoção mariana na Ucrânia.

D. Américo Aguiar diz ter escutado as palavras do núncio "com emoção".