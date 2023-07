D. Américo Aguiar compara guerra na Ucrânia a luta entre David e Golias

O bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ), D. Américo Aguiar, que está de visita à Ucrânia, compara a luta dos ucranianos ao combate entre David e Golias.

No final da celebração deste domingo de manhã, no âmbito da peregrinação das dioceses ucranianas ao Santuário de Berdychiv, o bispo auxiliar de Lisboa comentou a homilia em que o núncio apostólico de Kiev evocou Portugal e Fátima no contexto da Jornada Mundial da Juventude e nos desafios actuais da Ucrânia em guerra.

“Tem muito a ver connosco esta matriz Mariana, de Nossa Senhora, que é: a força deste povo é a fé, a fé traz-nos a esperança, a nossa esperança é Cristo vivo”, disse D. Américo Aguiar, aos jornalistas.

“Ora é este caminho que nós estamos a fazer porque há qualquer coisa de estranho nesta diferença do David e do Golias. Um pequeno povo comparado com uma grande potência que está a sobreviver há mais de 500 dias e isso é a força”, sublinha.