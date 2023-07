Russos e ucranianos juntos na JMJ? “Era muito bonito, mas é cedo para isso acontecer”, diz D. Américo

D. Américo Aguiar iniciou este sábado uma visita à Ucrânia. O bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) emocionou-se no funeral de um soldado e encontrou esperança nos jovens com quem conversou, apesar do estado de guerra no país.

Transmitiu-lhes a mensagem do Papa e de Nossa Senhora de Fátima, mas, questionado pela Renascença, admite que ainda é cedo para juntar jovens ucranianos e russos num momento simbólico na JMJ Lisboa, que decorre entre 1 e 6 de agosto.

D. Américo Aguiar, que recentemente foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco, falou aos jornalistas no Santuário de Zarvanytsia, no centro da Ucrânia, o principal local de peregrinação para os católicos na Ucrânia.



Que mensagem traz aos jovens ucranianos?

D. Américo Aguiar: Disse-lhes que o Papa quer jovens devem ser sonhadores, lutadores e poetas e que eles vivem um momento especial das suas vidas e do seu país e a ainda mais força têm que ter para serem sonhadores, lutadores e poetas. Disse-lhes que vinha de Portugal, trazia a [mensagem] de Nossa Senhora de Fátima, por quem eles têm particular devoção e que lá o Papa disse que temos Mãe. E chegamos aqui ao santuário Mariano e que lhe pedimos a mesma coisa: temos Mãe e é no coração da Mãe que nós colocamos as nossas alegrias, tristezas, os nossos sorrisos e as nossas lágrimas.

Infelizmente são muitas as lágrimas que estes jovens têm para colocar no coração da Mãe do céu, porque o que eu testemunhei hoje, em Lviv, no funeral de um soldado… aquilo que a gente vê na televisão é muito fácil, mudamos de canal e está feito. Assistir a estas coisas ao vivo é particularmente doloroso e não me sai da imagem e do coração o jovem a receber a Ucrânia junto ao caixão do seu pai.

O que eu levo daqui é que temos de ajudar este menino e este menino são todos os meninos da Ucrânia. Que este dia, esta bandeira e este acontecimento não gerem no coração dele ódio e desejo de vingança, mas que possam gerar no coração dele que os filhos e os netos dele nunca mais vivam a guerra. Como dizia João Paulo II: “Nunca mais a guerra”. E é muito difícil nós convertermos estes corações que veem os pais morrer, as casas e os sonhos destruídos, é muito difícil convertê-los a ter esperança, mas a fé é a força deles, a fé que dá a força, a esperança e a nossa esperança é Cristo vivo. Não me canso de dizer que a JMJ é uma experiência de fé, um convite para todos os jovens que tenham força e coragem nas adversidades que a vida lhes traz.