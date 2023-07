JMJ. Hospital de São João realiza simulacro para testar resposta a eventual catástrofe

O alerta foi dado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) às 8h35. A informação apontava para um acidente ferroviário com um elevado número de vítimas. A confirmação do INEM surgia passados 10 minutos e apontava para cerca de uma centena de vítimas com muitos politraumatizados e alguns doentes queimados.



O Hospital de São João, no Porto entra a partir desse momento em situação de alerta.

Tudo o que vem a seguir é fruto de um cenário preparado para verificar a capacidade de resposta da unidade numa situação de emergência. O Hospital de São João realizou este sábado um simulacro para testar o “Plano de Emergência Externo”, cumprindo uma determinação da Comissão de Gestão do Plano de Saúde da JMJ 2023.

O diretor da Urgência e Medicina Intensiva do Hospital, Nelson Pereira, revela à reportagem da Renascença que assim que foi confirmada a ocorrência, “o chefe de equipa de urgência nesse momento decidiu ativar o plano de emergência do hospital e convocar o gabinete de crise desse mesmo plano de emergência”.

A partir desse momento, foram desencadeadas todas as ações previstas no plano com “o objetivo de testar todas as suas componentes”.

“Um dos principais componentes tem que ver com o recrutamento de profissionais. Daí que testamos hoje os nossos sistemas de alerta via SMS, com envio de mensagens via grupos de WhatsApp para verificar a disponibilidade dos nossos profissionais para se dirigirem imediatamente para o hospital e no timing em que o poderiam fazer”, explica Nelson Pereira.

Numa recriação da realidade, o hospital testou “todo o processo de interrupção da atividade cirúrgica” para poder mobilizar “todos os blocos operatórios do hospital para responder às vítimas deste acidente”. Testou também a “expansão do próprio serviço de urgência, uma vez De que muitas vezes o serviço de urgência, infelizmente já estão muito congestionado”.

De acordo com Nelson Pereira, foi também possível verificar a capacidade de montar em “tempo record 11 unidades individuais para receber doentes críticos”.

“Normalmente, no dia a dia, operamos com capacidade para cinco doentes em simultâneo e hoje conseguimos crescer de cinco para 16 unidades para receber estes doentes críticos, e conseguimos fazê-lo em tempo record. Fizemo-lo em 16 minutos, o que é extraordinário tendo em conta que desde o momento em que fomos informados pelo INEM de que havia este acidente, a primeira vítima demorou mais do que estes 16 minutos a chegar. Significa que o hospital consegue responder em tempo útil”, explica o médico.

Nelson Pereira considera normal este tipo de exercício e não antecipa “nenhuma situação deste género”, durante a JMJ, mas garante que todos estão “muito tranquilos” e adianta que o simulacro realizado este sábado “é uma ferramenta normal do hospital” e tratou-se de uma “oportunidade para testar uma ferramenta que sempre existiu”.

"Tranquilo"

O simulacro obrigou à mobilização de múltiplos recursos e a presidente do Conselho de Administração do Hospital também se viu obrigada a entrar em ação. No final de toda a encenação e de todo o aparato, Maria João Baptista assegurou que Hospital de S. João está “tranquilo com a capacidade de resposta a situações de emergência” durante a Jornada Mundial da Juventude.

A responsável afirma que ficou “bastante tranquila” e adianta ser importante cumprir as orientações da Comissão executiva do SNS para confirmar que “a nossa capacidade de base está assegurada”.

Maria João Batista sublinha a importância de “todos nós, todos os hospitais garantirem que vão ser capaz de receber estes jovens e temos de prever que pode haver uma situação em que há uma grande catástrofe”.

“Seguramente não vai acontecer, mas, se houver muitas vítimas em simultâneo, todos estes hospitais articulados pela direção executiva estão a preparar-se e apesar de haver aspetos que podem ser melhorados, seguramente que em termos nacionais, eu fico muito tranquilo com a nossa capacidade de resposta. Temos provado isso ao longo do tempo”, assegura a presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João.