D. Américo Aguiar inicia visita à Ucrânia

O bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação Jornada Mundial de Juventude (JMJ2023), D. Américo Aguiar, iniciou este sábado uma visita à Ucrânia.

D. Américo Aguiar, que também é presidente do conselho de gerência do Grupo Renascença Multimédia, esteve esta manhã na catedral latina de Lviv, no oeste da Ucrânia.

O presidente da Fundação JMJ encontrou-se com o arcebispo de Lviv, a maior cidade da Ucrânia ocidental, onde a presença católica é mais intensa.

O bispo auxiliar de Lisboa visitou o Templo Garrison, uma igreja construída pelos jesuítas no século XVIII, que foi fechado pelo regime soviético no século XX e está atualmente entregue à Igreja Greco-Católica ucraniana.