D. Américo Aguiar inicia visita à Ucrânia

O bispo auxiliar de Lisboa visitou o Templo Garrison, uma igreja construída pelos jesuítas no século XVIII, fechada pelo governo soviético em 1946 e restaurada pela Igreja Greco-Católica Ucraniana.

O presidente da Fundação JMJ encontrou-se com o arcebispo de Lviv, a maior cidade da Ucrânia ocidental, onde a presença católica é mais intensa.

D. Américo Aguiar, que foi recentemente nomeado cardeal pelo Papa Francisco e que também é presidente do conselho de gerência do Grupo Renascença Multimédia, esteve esta manhã na catedral latina de Lviv, no oeste da Ucrânia.

D. Américo Aguiar deslocou-se depois para Zarvanytsia, no centro da Ucrânia, onde estará todo este sábado.

Trata-se do principal local de peregrinação para os católicos na Ucrânia.



O local com capacidade para milhares de pessoas está situado numa clareira no meio de uma zona verde onde emerge um santuário com diversas igrejas, onde é venerado o chamado “ícone da Mãe de Deus”.

D. Américo Aguiar vai encontrar-se aqui com um grupo de jovens e com o líder da Igreja Greco-Católica, o patriarca Sviatoslav Shevchuk, participando em diversas celebrações.

O presidente da Fundação JMJ está no país assolado pela guerra a convite da Conferência Episcopal da Ucrânia.