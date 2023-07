Cardeal Tolentino Mendonça será enviado do Papa a Mafra

D. José Tolentino Mendonça será o cardeal-legado - o enviado do Papa Francisco - à Coroação Pontificia de Nossa Senhora da Soledade, em Mafra, celebração que acaba de ser marcada para 17 de Setembro.

A informação é avançada este sábado pelo boletim da sala de imprensa da Santa Sé.

Tiago Henriques, escrivão da Real e Venerável Irmandade do Santissimo Sacramento de Mafra, reage com surpresa, considerando que a escolha do cardeal Tolentino Mendonça é "um presente" do Papa.

"A irmandade está muito surpreendida com este presente que o Santo Padre nos fez, principalmente por se tratar do cardeal Mendonça, que é um português que todos apreciamos", diz à Renascença.

"Não esperávamos esta nomeação porque não existe uma nomeação de um cardeal legado para uma coroação canónica em Portugal desde 1946. A última imagem a receber este privilégio foi a imagem de nossa Senhora de Fátima, a pedido, na altura, do bispo de Leiria", sublinha Tiago Henriques,

"Para nós é um grande privilégio, para além da concessão da coroação canónica, o envio de um legado pontifício para exercer a função no dia da coroação, em Setembro."



Nestas declarações à Renascença, o responsável da Irmandade do Santissimo Sacramento de Mafra diz que na véspera da missa da coroação "haverá vésperas solenes na Basílica com os seis órgãos, e irá ser tocada música que não é tocada desde invasões francesas, música que estava guardada na biblioteca do Palácio e que foi transcrita propositadamente para as vésperas que também vão ser presididas pelo cardeal Tolentino Mendonça".