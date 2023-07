Abusos na Igreja. Procuradoria arquiva processos relativos à diocese do Porto

A Procuradoria ndo Porto arquivou os processos relacionados com a prática de abusos no âmbito da diocese do Porto.

De acordo com fonte da diocese, foram arquivados os processos relativos à totalidade da lista de nomes de supostos abusadores de menores ou adultos vulneráveis, uma lista remetida para a procuradoria regional, em março, pela diocese do Porto.

A Procuradoria regional justifica o arquivamento com base no artigo 277, nº 2, do Código do Processo Penal. ponto que determina o arquivamento do inquérito quando não foi possível ao Ministério Público obter indícios suficientes da verificação de crime ou de quem foram os agentes.