JMJ 2023. Autarca de Loures satisfeito com plano de mobilidade

O presidente da Câmara de Loures ficou satisfeito com o plano de mobilidade para a Jornada Mundial da Juventude 2023 (JMJ) que foi apresentado esta sexta-feira.

À Renascença, Ricardo Leão diz que o plano "insere-se muito no que foram as nossas propostas".

"Vamos ter na terça-feira uma reunião às 10h00 com todos os comerciantes do concelho de Loures para lhes explicar que não vai haver cortes de rua. O que vamos é tentar aproveitar com os comerciantes os 20 mil peregrinos que vão pernoitar no concelho para o comércio local".

O autarca percebe que o IC2 seja a única via a ficar fechada.

"Vai haver outra via estruturante, a Nacional 10, que só no sábado é que pode haver constrangimentos, mas todos os moradores e comerciantes podem passar, desde que credenciados", refere.

Sobre as críticas do Chega ao plano de mobilidade, Ricardo Leão diz que partido "ou fez uma análise muito rápida do documento ou fez uma análise que não é a minha".

"Quanto ao concelho de Loures, sinto-me satisfeito", reitera o presidente da Câmara.