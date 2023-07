Porto acolhe 16 mil jovens nos Dias da Diocese

O Porto vai acolher mais de 16 mil jovens nos Dias na Diocese.



Em nota publicada no Jornal Voz Portucalense, esta quinta-feira, é revelado que, no total, são 16.212 os jovens que vão chegar de todo o mundo “e vão encher as ruas do Porto”, na semana que antecede a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

De acordo com a nota, “da Polónia, com 3.644 peregrinos, ao Quirguistão, com 11 jovens inscritos, passando pela França com 3.471 e até pelos Emirados Árabes Unidos com três peregrinos, serão, ao todo, 61 nacionalidades que vão estar nos Dias na Diocese (DND) do Porto antes de partirem, rumo a Lisboa, para a JMJ 2023”.

Do total de inscritos nos DND do Porto, “mais de 7.500 jovens ficarão alojados em casa de famílias de acolhimento”.

“O Porto conta com mais de 2.700 famílias que, voluntariamente, se inscreveram para receber jovens peregrinos nas suas casas”, revela a Diocese do Porto.

Os restantes serão acomodados em diferentes espaços comunitários, tais como, instalações paroquiais ou escolas espalhadas um pouco pelo território da diocese.

Os Dias na Diocese no Porto têm no sábado, dia 29 de julho um dos pontos altos com a realização de um encontro entre os jovens acolhidos e os da Diocese, que vai decorrer no parque da cidade, onde irá também ser celebrada uma Eucaristia, presidida por D. Manuel Linda, o bispo diocesano.

Para o mesmo local está também previsto um festival cultural e musical.