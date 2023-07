Bispo pede em Fátima mais disponibilidade para ouvir os jovens

O bispo auxiliar de Braga, D. Delfim Gomes, pediu esta quarta-feira, em Fátima, mais disponibilidade para ouvir os jovens.

Na celebração da Palavra da Peregrinação de julho, D. Delfim Gomes lembrou todos os jovens que no próximo mês se deslocarão a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e disse esperar que esta seja uma "lufada de ar fresco que a todos contagie".

"Da noss parte, que haja a disponibilidade para ouvir melhor o jovem com o seu olhar esperançado e de futuro. Que o Espírito Santo os encha de confiança e alento", afirmou D. Delfim Gomes.

Para esta peregrinação de julho inscreveram-se nos serviços do santuário perto de três dezenas de grupos de peregrinos vindos dos quatro cantos do mundo, que se juntaram a alguns milhares que se concentraram no recinto de oração da Cova da Iria.



A Jornada Mundial da Juventude realiza-se entre 1 e 6 de agosto, em Lisboa.